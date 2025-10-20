Le Guide Suprême de la Révolution : Les sionistes ne s'attendaient pas à cette puissance destructrice du missile iranien

Selon l'Agence de presse Ahl-ul-Bayt (la paix soit sur eux) – Abna – Son Éminence l'Ayatollah Khamenei, Guide Suprême de la Révolution islamique, a qualifié ce matin, lors d'une rencontre avec des centaines de champions de diverses disciplines sportives et de médaillés des Olympiades scientifiques mondiales, ces artisans de l'honneur de manifestation de la croissance et d'incarnation de la puissance nationale et a souligné : Vous avez prouvé que les jeunes pleins d'espoir du cher Iran, en tant que « symbole de la nation », ont le pouvoir de se tenir sur les sommets et d'attirer les esprits et les yeux du monde vers l'espace lumineux de l'Iran.

Le Guide Suprême, faisant également référence aux récentes intimidations et divagations du président américain, a déclaré : Cette personne a tenté, par un comportement vulgaire et de nombreux mensonges sur la région, l'Iran et la nation iranienne, de remonter le moral des sionistes et de se présenter comme capable, mais s'il est capable, qu'il aille calmer les millions de personnes qui scandent contre lui dans tous les États d'Amérique.

Exprimant sa satisfaction d'être parmi les jeunes puissants qui, par leur détermination, leurs efforts et leurs médailles dans les domaines sportif et scientifique, ont réjoui la nation et enthousiasmé la jeunesse, il a déclaré : Vos médailles ont un double avantage par rapport aux médailles d'autres périodes ; car elles ont été obtenues dans une situation où l'ennemi, dans la « guerre douce », tente de déprimer la nation et de la rendre indifférente ou désespérée quant à ses capacités, mais vous, en manifestant la capacité et la puissance de la nation, lui avez donné la réponse la plus ferme sur le terrain de l'action.

Le Guide Suprême a qualifié certaines incitations au désespoir de la jeunesse du pays de paroles non étudiées et a souligné : Notre cher Iran et sa jeunesse sont le « symbole de l'espoir », et cette réalité importante doit être comprise : le jeune Iranien, à condition de détermination et d'effort, a la capacité et la compétence d'atteindre les sommets ; tout comme vous vous êtes appuyés sur les sommets mondiaux du sport et de la science.

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei, faisant référence au progrès fulgurant dans certains secteurs après la Révolution, a ajouté : Un exemple est cet ensemble de vos succès cette année, qui est peut-être sans précédent dans l'histoire du sport du pays.

Il a rendu hommage à l'ascension des jeunes talentueux de la patrie vers les sommets scientifiques mondiaux et a déclaré : Vos actes sont crédités à la nation iranienne et attirent les regards sur l'Iran.

Le Guide Suprême a qualifié « le respect du drapeau, la prosternation et la prière des athlètes victorieux » de symbole de la nation iranienne et a ajouté : Les chers jeunes olympiens sont maintenant une étoile brillante, mais dans dix ans, à condition de continuer les efforts, ils deviendront un soleil brillant, et le rôle des responsables dans ce domaine important est crucial.

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a décrit le rôle de la jeunesse après la victoire de la Révolution comme un processus continu et a déclaré : Dans la guerre imposée de 8 ans, c'est la jeune génération qui, avec de nombreuses pénuries et « les mains vides », a fait preuve de telles innovations militaires que l'Iran a été victorieux face à un ennemi très bien équipé, qui était soutenu et approuvé de toutes parts.

Il a qualifié le champ de bataille de la connaissance d'un autre domaine manifestant l'honneur de la jeunesse du pays et, faisant référence à la présence de l'Iran dans les dix premières positions mondiales de la recherche et de la science dans diverses disciplines, notamment le « nano », le « laser », le « nucléaire », les « diverses industries militaires » et les « avancées médicales », a déclaré : Il y a quelques jours à peine, j'ai entendu une nouvelle très importante selon laquelle l'un des centres de recherche du pays a réussi à trouver un moyen de traiter une maladie incurable.

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei, rappelant l'activité de l'ennemi pour empêcher les diverses avancées scientifiques de l'Iran, a déclaré : Les malveillants de la nation iranienne tentent également, « en niant ou en ignorant certains succès », « en mélangeant le vrai et le faux », « en amplifiant certains défauts » et par une « propagande orientée », de montrer l'espace iranien comme sombre et maussade, mais vous, en vous tenant sur les sommets du sport et de la science, avez montré l'espace lumineux du pays à tout le monde.

Il a qualifié la perte de confiance dans les capacités d'une autre méthode de l'ennemi pour décourager la nation et la jeune génération et a souligné : Contrairement à ces activités, les jeunes, en s'appuyant sur la force inépuisable de la jeunesse, devraient augmenter leurs efforts et leur persévérance pour le succès, la création d'espoir et la manifestation de la puissance de la nation.

Le Guide Suprême a jugé important que les jeunes s'efforcent d'utiliser leurs talents pour la nation iranienne et a ajouté : Certains pourraient souhaiter vivre dans un autre pays, mais ces personnes doivent comprendre que dans d'autres pays, peu importe les progrès qu'elles réalisent, elles restent des étrangers ; alors que l'Iran vous appartient, à vous et à votre génération, et est votre « terre et votre foyer ».

Dans une autre partie de son discours, le Guide Suprême, faisant référence aux récentes divagations du président américain concernant la région et le cher Iran, a déclaré : Le président américain, en se rendant en Palestine occupée et en prononçant un tas de paroles creuses accompagnées de bouffonnerie, a tenté de donner de l'espoir et de remonter le moral des sionistes désespérés.

Il a qualifié la gifle incroyable de la République islamique d'Iran au régime sioniste lors de la guerre de 12 jours de facteur de leur désespoir et a ajouté : Les sionistes ne s'attendaient pas à ce que le missile iranien puisse, par ses flammes et son feu, pénétrer dans les profondeurs de leurs centres sensibles et importants, détruire ces centres et les réduire en cendres.

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei, soulignant que l'Iran n'a pas acheté ni loué les missiles, mais qu'ils sont le « produit fait main et la carte de visite de la jeunesse iranienne », a déclaré : Lorsque le jeune Iranien entre sur le terrain et, avec effort et persévérance, met en place les infrastructures scientifiques, il est capable de faire de si grandes choses.

Le Guide Suprême de la Révolution islamique a souligné : Ces missiles ont été préparés et utilisés par nos forces armées et nos industries militaires, et ils en ont encore, et si nécessaire, ils les utiliseront à un autre moment.

Après avoir résumé les raisons des divagations de Trump sous forme de paroles légères et de comportements vulgaires pour remonter le moral des sionistes, il a abordé quelques points concernant ses affirmations et a déclaré : Dans la guerre de Gaza, l'Amérique est sans aucun doute le partenaire principal des crimes du régime sioniste, tout comme le président américain lui-même a admis que nous travaillions avec ce régime à Gaza, même s'il ne l'avait pas dit, c'était évident, car les équipements et les armes qui étaient déversés sur la tête des personnes sans défense de Gaza pendant cette guerre appartenaient à l'Amérique.

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a qualifié une autre affirmation de Trump concernant la guerre de l'Amérique contre le terrorisme d'un autre exemple de ses paroles mensongères et a ajouté : Plus de 20 000 enfants et nourrissons ont été martyrisés dans la guerre de Gaza. Étaient-ils des terroristes ? Le terroriste, c'est l'Amérique, qui crée Daech et le lâche sur la région, et aujourd'hui détient certains de ses membres dans une zone qu'elle a prise pour son propre usage.

Il a qualifié le massacre d'environ 70 000 personnes dans la guerre de Gaza ainsi que le martyre de plus d'un millier d'Iraniens dans la guerre de 12 jours de preuves manifestes de la nature terroriste de l'Amérique et du régime sioniste et a souligné : En plus de tuer des gens aveuglément, ils ont assassiné nos scientifiques comme Tehranchi et Abbasi et se sont vantés de ce crime, mais ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas assassiner la science.

Le Guide Suprême de la Révolution islamique, faisant référence aux paroles du président américain qui, se vantant d'avoir bombardé l'industrie nucléaire iranienne, a prétendu l'avoir détruite, a ajouté : Ce n'est pas grave, continuez à le penser, mais qui êtes-vous d'ailleurs pour poser des conditions sur le fait qu'un pays ait ou non une industrie nucléaire. Quel rapport avec l'Amérique que l'Iran ait ou non des installations et une industrie nucléaire. Ces ingérences sont inappropriées, fausses et tyranniques.

Faisant référence aux manifestations nationales et de 7 millions de personnes contre Trump dans divers États et villes d'Amérique, il a déclaré : Si vous êtes si capable, au lieu de propager des mensonges, d'intervenir dans les affaires d'autres pays et d'actions telles que la construction de bases militaires en leur sein, calmez ces millions de personnes et ramenez-les chez elles.

Son Éminence l'Ayatollah Khamenei, soulignant que le terroriste et le véritable symbole du terrorisme est l'Amérique, a également qualifié l'affirmation de Trump d'être un partisan du peuple iranien de mensonge et a ajouté : Les sanctions secondaires de l'Amérique, auxquelles de nombreux pays se joignent par peur, sont contre la nation iranienne, vous êtes donc l'ennemi de la nation iranienne, et non son ami.

Faisant référence à la déclaration de Trump de se préparer à une transaction, il a déclaré : Il dit qu'il est un homme de transaction, alors que si la transaction est accompagnée de tyrannie et que son résultat est connu d'avance, ce n'est pas une transaction, mais une imposition et une tyrannie. La nation iranienne ne cédera pas à l'imposition.

Le Guide Suprême, faisant référence à une autre parole de Trump sur l'existence de la mort et de la guerre dans la région de l'Asie de l'Ouest, ou comme ils l'appellent le Moyen-Orient, a noté : Ce sont vous qui déclenchez les guerres. L'Amérique est un fauteur de guerre et, en plus du terrorisme, elle attise les guerres. Sinon, à quoi servent toutes ces bases militaires américaines dans la région ? Que faites-vous ici ? Quel rapport cette région a-t-elle avec vous ? La région appartient à ses propres peuples et la guerre et la mort dans cette région sont dues à la présence de l'Amérique.

En conclusion, Son Éminence l'Ayatollah Khamenei a qualifié les positions du président américain de fausses et, dans de nombreux cas, de mensonges et de signes de tyrannie et a souligné : Bien que la tyrannie ait un effet sur certains pays, par la grâce de Dieu, elle n'aura jamais d'effet sur la nation iranienne.

Lors de cette cérémonie, l'équipe nationale des jeunes du sport traditionnel iranien (Bastani) a exécuté des mouvements de ce sport, qui ont été accueillis par l'éloge et l'admiration du Guide Suprême de la Révolution.