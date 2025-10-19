Selon l'agence de presse Abna, le site web en langue hébraïque « Security News » a rapporté que les soldats de l'armée sioniste sont entrés en confrontation avec les forces du Hamas à Rafah. Selon ce rapport, les forces de sécurité du Hamas avaient l'intention d'affronter les éléments du gang mercenaire de « Yasser Abu Shabab » lorsque les militaires de l'armée sioniste, en intervenant, sont tombés dans une embuscade.

De plus, le Centre d'Information Palestinien a rapporté qu'à la suite d'une dangereuse brèche de sécurité parmi les mercenaires affiliés à l'armée du régime sioniste dans la bande de Gaza, un certain nombre de soldats sionistes ont été tués et blessés dans la région de Rafah.

Les premières estimations indiquent qu'un membre du gang de « Yasser Abu Shabab », soutenu par le régime sioniste, après avoir infiltré ce même groupe, a profité de sa liberté de mouvement dans les zones contrôlées par l'armée sioniste dans le sud de Rafah et a mené une opération contre une unité militaire israélienne.

Les médias hébreux ont qualifié cet incident d'« affrontement dangereux ». En outre, une source militaire a déclaré à la radio de l'armée du régime sioniste qu'il y avait eu plusieurs morts et blessés lors de cet événement. Suite à cet incident, la section de censure militaire du régime sioniste a interdit la publication de tout détail supplémentaire, ce qui indique la profondeur de la pénétration de la sécurité dans les rangs des occupants.

Simultanément à cet événement, l'armée du régime sioniste a intensifié ses frappes aériennes dans les zones d'Al-Deyr, de Khan Younis Est et de Jabalia. Pendant ce temps, l'atmosphère de tension et d'inquiétude au sein des institutions militaires et de sécurité de Tel Aviv est en augmentation.

En réaction à cet incident, certains colons sur les réseaux sociaux ont critiqué les commandants de l'armée, écrivant : « Est-ce que la protection de Yasser Abu Shabab vaut la peine de verser le sang de nos soldats ? C'est une mascarade ! »

Cet incident a soulevé de sérieuses questions sur la fragilité de la structure de sécurité du régime sioniste dans les zones occupées et sur la possibilité d'infiltration des combattants de la résistance au sein des groupes mercenaires soutenus par les occupants.