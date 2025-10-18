Araqchi: la persistance des affrontements entre l’Afghanistan et le Pakistan menace la stabilité régionale

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Araqchi a averti que la continuation des incidents transfrontaliers et des actions militaires entre l’Afghanistan et le Pakistan risque d’alimenter l’insécurité, les déplacements de population et la perturbation des échanges économiques dans toute la région.

Il a appelé les deux voisins à la retenue, au dialogue direct et à la mise en œuvre de mécanismes conjoints de sécurité frontalière, y compris des commissions mixtes pour prévenir les incidents, lutter contre le terrorisme et les trafics, et respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de chacun.

Le chef de la diplomatie iranienne a souligné la disponibilité de la République islamique d’Iran à faciliter les pourparlers et à soutenir les initiatives régionales de médiation dans des cadres tels que l’ECO et d’autres mécanismes de coopération.

L’Iran a réaffirmé sa politique de bon voisinage et son attachement à une paix durable, estimant que la stabilité en Asie de l’Ouest et en Asie centrale passe par des solutions politiques, la coopération sécuritaire et le développement économique partagé.

Fin/229