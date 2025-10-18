Leader : Si notre économie devient forte et puissante, les sanctions n’auront plus aucun sens

« Dans le domaine économique, si nous devenons forts et puissants, les sanctions n’auront plus de sens et deviendront inutiles. Si nous parvenons à établir une véritable puissance économique à l’intérieur du pays, ce sont eux qui viendront nous solliciter, cherchant à établir des relations économiques. Non seulement ils ne nous sanctionneront plus, mais si nous décidons de les sanctionner, ils viendront nous supplier d’y renoncer. C’est dans la nature des choses. »

Aujourd’hui, la dignité d’une nation réside dans sa force

L’Ayatollah Khamenei a également souligné, le 10 mars 2016, lors d’une rencontre avec le président et les membres de l’Assemblée des experts : « L’expérience de plusieurs décennies de la République islamique montre que nous devons nous renforcer nous-mêmes. Nous devons devenir plus forts sur les plans intellectuel, politique, économique, scientifique et culturel. Lorsque nous serons forts, nous obtiendrons naturellement la dignité. Aujourd’hui, dans le monde, la dignité d’une nation dépend de sa force. »

L’ennemi s’oppose à la puissance de la République islamique

Dans le même esprit, le Leader de la Révolution islamique a déclaré le 18 octobre 2017, lors d’une rencontre avec de jeunes élites scientifiques iraniennes :

« L’ennemi refuse que la République islamique devienne puissante. Il s’oppose à tout ce qui constitue une source de force pour elle. «Malgré l’hostilité de l’ennemi, nous devons nous efforcer d’accroître les leviers de puissance à l’intérieur de la République islamique.

L’un d’eux, c’est la science — vous y participez — qui est véritablement un champ de lutte et une source de force pour le pays.

Un autre, c’est la puissance défensive : les questions de missiles et tout ce bruit autour montrent bien l’enjeu. Cette puissance doit croître jour après jour — et, malgré eux, elle croîtra.

Le troisième élément, c’est la puissance économique : travaillez à renforcer l’économie. Celle-ci ne se bâtit pas en dépendant des autres ; elle doit être endogène, c’est-à-dire fondée sur une « économie de résistance » dont les grandes orientations ont été fixées et qu’il faut appliquer. »

C’est grâce à une économie forte que naissent la dignité nationale, la sécurité nationale et la puissance nationale

Dans le même esprit, l’Ayatollah Khamenei a déclaré le 21 mars 2017, lors d’un discours prononcé devant les présents et les pèlerins rassemblés au sanctuaire de l’Imam Reza :

« Que voulons-nous pour l’Iran et pour notre peuple ? Où souhaitons-nous voir notre pays arriver ? Nous voulons pour la nation iranienne une véritable sécurité nationale, une dignité nationale, une bonne santé publique et un bien-être général. Nous voulons un progrès global, l’indépendance vis-à-vis des puissances dominantes du monde, l’épanouissement des talents, ainsi que la libération et la protection contre les fléaux sociaux — comme la drogue, la corruption et d’autres maux. Voilà ce que nous désirons pour notre pays, sur le plan matériel. Le peuple ne connaîtra la tranquillité que lorsque toutes ces conditions seront réunies à l’intérieur du pays. Alors, comment obtenir tout cela ? Comment atteindre la dignité nationale, la sécurité nationale, la puissance nationale et le progrès global ? Je le dis clairement : sans une économie forte, rien de tout cela n’est possible. Nous avons besoin d’une économie solide, d’une production puissante, accompagnées d’une gestion compétente. Nous avons besoin d’une économie forte, stable et indépendante, qui ne compte sur personne d’autre et nous permette de vivre sans dépendre de l’aide des autres. »