Agence de presse AhlulBayt (ABNA) :Dans une allocution, l’ayatollah Seyyed Ali Khamenei a déclaré que « la gifle incroyable » infligée par les missiles iraniens au régime sioniste pendant la « guerre de 12 jours » en juin a démontré la capacité de défense et de dissuasion du pays face aux menaces.

Selon lui, cette riposte à l’agression a reflété l’unité de la nation et des forces armées dans la protection de la souveraineté et de la sécurité nationales.

Le Guide a également dénoncé la poursuite des attaques contre les civils palestiniens et souligné la nécessité de respecter le droit international humanitaire et d’assurer la reddition de comptes pour les violations graves.

Les autorités du régime sioniste rejettent les accusations et invoquent la « légitime défense ». Les bilans et affirmations relatifs aux opérations ne pouvaient pas être vérifiés de manière indépendante dans l’immédiat.

