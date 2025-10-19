Pourquoi Trump a-t-il fait marche arrière sur l'envoi de Tomahawk à l'Ukraine ?

Selon l'agence de presse Abna, citant inews, Donald Trump, président des États-Unis, après des négociations intenses et tendues avec son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à la Maison Blanche, semble avoir décidé de ne pas fournir les missiles Tomahawk à l'Ukraine.

Le missile Tomahawk est un missile de croisière à longue portée qui est généralement lancé depuis la mer pour frapper des cibles en profondeur sur le territoire ennemi.

Avec une portée de 2 500 kilomètres, ce missile pourrait mettre 1 945 cibles militaires russes et même la ville de Moscou à sa portée, et augmenterait considérablement la capacité de l'Ukraine à répondre aux attaques russes.

Trump avait précédemment laissé entendre qu'il fournirait ces armes à l'OTAN pour qu'elles soient livrées à l'Ukraine. Sur le chemin de son voyage vers les territoires occupés, il avait déclaré : « Peut-être que si cette guerre n'est pas résolue, je leur donnerai les Tomahawk. »

Mais après la réunion de samedi à la Maison Blanche, Trump semble avoir fait marche arrière sur cette idée et a exprimé l'espoir que la guerre se termine sans l'utilisation des Tomahawk. Maintenant, la question se pose : qu'est-ce qui a fait changer d'avis à Trump ?

Le Risque de Guerre Nucléaire

La Russie a ouvertement déclaré que la fourniture de missiles Tomahawk à l'Ukraine intensifierait la guerre et pourrait même conduire à une guerre nucléaire.

Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité et ancien président de la Russie, a averti qu'il est impossible de faire la distinction entre les missiles Tomahawk à ogives nucléaires et non nucléaires après le lancement, suggérant indirectement que la réponse de la Russie à une telle attaque pourrait être nucléaire. Medvedev a dit à ce sujet : « Comment la Russie devrait-elle répondre ? Exactement de la même manière ! »

Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré la semaine dernière que « la question des Tomahawk est très préoccupante » et a qualifié leur vente de « moment très sensible » qui mènera à « une escalade des tensions de toutes parts. »

Il a dit : « Imaginez un instant : un missile à longue portée est tiré et est en vol, et nous savons qu'il pourrait être nucléaire. Que doit penser la Fédération de Russie ? Comment la Russie doit-elle réagir ? Les experts militaires étrangers doivent comprendre ces mots. »

Il n'est pas clair à quel point les menaces de Moscou sont sérieuses, car la Russie a déjà lancé plusieurs avertissements de guerre nucléaire. Mais Zelensky semble considérer le risque d'escalade comme la principale raison de l'échec de l'accord, et a déclaré aux journalistes que lui et Trump avaient parlé de missiles à longue portée, mais avaient décidé de ne pas commenter, « parce que Washington ne veut pas d'escalade des tensions. »

Interrogé pour savoir s'il était plus optimiste quant à la réception des Tomahawk après la réunion à la Maison Blanche, il a répondu : « Je suis réaliste ! »

L'Implication des États-Unis dans la Guerre

Après les menaces russes, il est possible que Trump ait estimé que « la fourniture de Tomahawk à l'Ukraine signifie une implication excessive des États-Unis dans la guerre. »

Le Kremlin a récemment annoncé que Poutine, lors du contact de cette semaine, avait dit à Trump que la vente de Tomahawk à l'Ukraine porterait un « coup significatif » aux relations américano-russes et mettrait en danger les pourparlers de paix.

Poutine avait déclaré plus tôt ce mois-ci que l'utilisation des Tomahawk ne serait pas possible sans la participation directe d'experts militaires américains et qu'une telle intervention mènerait à une « nouvelle phase d'escalade des tensions. »

Que Trump ait considéré ou non ces déclarations et menaces comme un danger sérieux pour la sécurité américaine, il sait en tout cas qu'une plus grande implication des États-Unis ne serait probablement pas attrayante pour ses principaux partisans électoraux.

Trump a remporté l'élection présidentielle américaine avec une approche isolationniste en matière de politique étrangère et en réduisant l'aide internationale, promettant de mettre fin à l'intervention américaine dans les « guerres sans fin » à l'étranger.

Tony Brenton, ancien ambassadeur britannique en Russie, a déclaré que Trump a clairement indiqué que, selon lui, « la guerre en Ukraine n'est pas une guerre américaine, mais une guerre européenne, et bien que les États-Unis soient dans une certaine mesure disposés à soutenir, en fin de compte, l'Europe doit supporter le fardeau principal de l'armement et de l'aide financière à l'Ukraine. »

La Préoccupation de l'Épuisement de l'Arsenal Américain

L'une des préoccupations des alliés de l'Ukraine tout au long de la guerre a été la fourniture excessive d'armes et l'affaiblissement de leurs arsenaux nationaux.

L'Ukraine a besoin d'une version relativement nouvelle du missile Tomahawk avec un lanceur terrestre, car elle ne dispose pas des navires et des sous-marins d'où ces missiles sont habituellement lancés.

Ces lanceurs terrestres sont rares et, selon les rapports, l'armée américaine ne dispose que de 2 de ces lanceurs.

Trump a déclaré que les États-Unis ne peuvent pas vider leurs stocks de Tomahawk et a ajouté que « nous en avons également besoin, et par conséquent, je ne sais pas ce que nous pouvons faire à ce sujet. »