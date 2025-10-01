Gaza: les Brigades Al-Qods et Ezzeddine Al-Qassam annoncent une opération conjointe contre l’armée du régime sioniste dans le sud de la bande d

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Dans un communiqué, les Brigades Al-Qods (branche armée du Jihad islamique palestinien) et les Brigades Ezzeddine Al-Qassam (branche armée du Hamas) ont annoncé une opération conjointe visant des unités de l’armée du régime sioniste opérant dans le sud de la bande de Gaza.

Les deux formations n’ont pas fourni de détails sur d’éventuelles pertes. Aucune source indépendante n’a confirmé ces informations au moment de la publication, et les médias du régime sioniste n’avaient pas réagi immédiatement.

Cet événement survient dans un contexte d’hostilités persistantes, alors que des appels internationaux se poursuivent pour la protection des civils et un cessez-le-feu durable.

