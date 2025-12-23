Le Conseil de sécurité tient aujourd'hui une réunion sur l'accord nucléaire iranien

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, citant le journal égyptien Bawaba Al-Ahram, le Conseil de sécurité de l'ONU tiendra ce mardi une réunion pour examiner le rapport du Secrétaire général de l'ONU sur le processus de mise en œuvre de la résolution relative à l'accord nucléaire iranien (JCPOA).

Selon ce rapport, la tenue de cette réunion se fait à la demande du Danemark, de la France, de la Grèce, de la Corée du Sud, de la Slovénie, du Royaume-Uni et des États-Unis.

Série de réunions du Conseil de sécurité sur d'importants dossiers internationaux

Le Conseil de sécurité des Nations unies tient, depuis lundi soir heure de Téhéran (du 22 au 26 décembre), une série de réunions et de séances d'information pour examiner un certain nombre de questions internationales importantes.

L'ordre du jour de ces réunions comprend les développements au Myanmar, la crise au Soudan, l'accord nucléaire iranien ainsi que les derniers développements sécuritaires aux niveaux régional et international.

Une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU se tient également en ce moment sur le thème de la ville d'Al-Fashir au Soudan.

Le représentant de la Russie Le représentant de la Russie au Conseil de sécurité a déclaré : « Toute tentative de créer des structures de pouvoir parallèles au Soudan est inacceptable. La solution à la crise soudanaise doit passer par un dialogue inclusif entre les groupes soudanais et sans diktat de l'extérieur. »

Le représentant des États-Unis Le représentant des États-Unis au Conseil de sécurité a déclaré : « Nous condamnons les crimes commis par les forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide, et nous appelons toutes les parties soudanaises à s'abstenir d'attaquer les civils. »