Guterres : Les attaques israéliennes contre la Cisjordanie sont condamnables

Selon l'agence ABNA, Antonio Guterres a déclaré que l'augmentation des attaques des colons sionistes contre les habitants de la Cisjordanie, l'occupation de leurs terres et la destruction de leurs maisons sont condamnables. Il a ajouté que le droit international concernant la protection des droits de l'homme doit être préservé dans toute la Palestine occupée, en particulier à Jérusalem-Est.

Concernant la bande de Gaza, Guterres a affirmé que le régime israélien est tenu de faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire. Il a également souligné le rôle crucial des forces de l'ONU dans la région. Le Secrétaire général a appelé à la fin des souffrances prolongées imposées aux Palestiniens et à progresser vers la solution à deux États.