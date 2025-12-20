Le Wall Street Journal juge le plan américain pour la reconstruction de Gaza « ambigu »

Selon l'agence de presse ABNA, le Wall Street Journal, citant des sources informées, rapporte que l'envoyé spécial américain Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, ont élaboré un plan d'intervention dans la bande de Gaza.

D'après ce rapport, le seul point clair de ce projet décennal ambigu est son coût de 112 milliards de dollars. En revanche, la manière dont les 2 millions de Palestiniens vivant dans la bande de Gaza seront logés pendant l'exécution de ce projet de construction n'est pas précisée.

Un responsable américain a déclaré au Wall Street Journal que les détails du projet avaient déjà été présentés à des « pays donateurs potentiels, notamment les riches pays du Golfe, la Turquie et l'Égypte ».

Le Wall Street Journal écrit que le plan a été rédigé par des conseillers de la Maison Blanche en consultation avec des responsables israéliens. Néanmoins, certains responsables américains émettent de sérieux doutes sur la faisabilité du plan, citant le désarmement du Hamas et la difficulté de convaincre les pays riches d'investir comme des obstacles majeurs.