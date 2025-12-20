Naftali Bennett : « Des moments difficiles nous attendent »

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al-Mayadeen, suite à l'annonce du groupe de hackers « Handala » concernant le piratage du téléphone de Naftali Bennett, les médias israéliens ont publié sa réaction.

Bennett a déclaré : « Je savais que ce ne serait pas facile, et je sais que des moments difficiles nous attendent encore. »

Plus tôt, le média israélien « Maariv », citant l'analyste Avi Ashkenazi, a rapporté : « Avec l'infiltration du groupe de hackers 'Handala' dans le téléphone portable de Naftali Bennett, l'Iran a sans aucun doute réussi à placer Israël, et en particulier le service de sécurité intérieure, dans une position très délicate. »

Ashkenazi a affirmé : « Naftali Bennett est une personnalité protégée par l'unité 730 du Shin Bet. L'échec du Shin Bet, dirigé par David Zini, est patent. Le problème ne concerne pas seulement le téléphone de Bennett ; la question est beaucoup plus vaste. L'Iran mène un effort coordonné pour infiltrer Israël par divers moyens cybernétiques. »