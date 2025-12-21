  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Député irakien : Le Hachd al-Chaabi est le garant de la sécurité du pays face aux menaces terroristes

21 décembre 2025 - 10:47
Code d'info: 1764287
Source: ABNA
Député irakien : Le Hachd al-Chaabi est le garant de la sécurité du pays face aux menaces terroristes

Un membre du Parlement irakien a souligné l'importance du rôle des forces du Hachd al-Chaabi (Unités de mobilisation populaire) dans la protection de la sécurité du pays.

Selon l'agence ABNA, citant Al-Maalouma, le député Mokhtar al-Turkmani a affirmé que les forces du Hachd al-Chaabi constituent le garant de la sécurité de l'Irak face aux menaces terroristes. Il a ajouté : « Ces forces ont prouvé au fil des ans qu'elles sont une force nationale prête à se sacrifier pour protéger la patrie. »

Al-Turkmani a déclaré que le soutien à ces forces est un devoir national, car le Hachd al-Chaabi est aujourd'hui un pilier fondamental du système de sécurité irakien, protégeant le pays contre les menaces internes et externes.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha