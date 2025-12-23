Asaïb Ahl al-Haq : Nous ne rendrons pas les armes et ne renoncerons pas à la résistance

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, citant le site d'information Shafaq News, Jawad al-Talibawi, porte-parole militaire d'Asaïb Ahl al-Haq, a déclaré dans un communiqué : « Que tout le monde sache que dans notre culture, il n'y a pas de place pour la remise des armes, l'abandon de la résistance ou l'ignorance des complots que les ennemis trament contre nous. »

Il a ajouté : « Ce n'est ni une question politique ni une clause négociable, mais une conviction basée sur la souveraineté, garante d'une prise de décision indépendante et un bouclier de dignité qui ne sera brisé par aucune pression ni échangé par aucun diktat. Quiconque pense le contraire ne nous connaît pas. »

Pendant ce temps, le Cadre de coordination des groupes chiites irakiens a réaffirmé, lors d'une réunion lundi soir, sa position constante en faveur du monopole des armes entre les mains de l'État, afin de renforcer la souveraineté nationale et de préserver la sécurité et la stabilité du pays.