Entretien téléphonique entre Araghchi et le ministre des Affaires étrangères du Venezuela

Selon l'agence ABNA, Seyed Abbas Araghchi a discuté avec Yván Gil Pinto des relations bilatérales et de la situation dans les Caraïbes. Il a souligné la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer les liens mutuels.

Araghchi a qualifié les actions américaines contre la sécurité maritime dans les Caraïbes de violation flagrante du droit international. Le ministre vénézuélien a remercié l'Iran pour sa solidarité face aux sanctions illégales des États-Unis et a réaffirmé la détermination de son pays à défendre sa souveraineté nationale.