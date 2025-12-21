  1. Accueil
Entretien téléphonique entre Araghchi et le ministre des Affaires étrangères du Venezuela

21 décembre 2025 - 10:48
Code d'info: 1764289
Source: ABNA
Le ministre des Affaires étrangères de la République islamique d'Iran s'est entretenu par téléphone avec son homologue vénézuélien.

Selon l'agence ABNA, Seyed Abbas Araghchi a discuté avec Yván Gil Pinto des relations bilatérales et de la situation dans les Caraïbes. Il a souligné la volonté des dirigeants des deux pays de renforcer les liens mutuels.

Araghchi a qualifié les actions américaines contre la sécurité maritime dans les Caraïbes de violation flagrante du droit international. Le ministre vénézuélien a remercié l'Iran pour sa solidarité face aux sanctions illégales des États-Unis et a réaffirmé la détermination de son pays à défendre sa souveraineté nationale.

