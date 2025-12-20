Probabilité de poursuite des attaques américaines contre la Syrie dans les mois à venir

Selon l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, la chaîne NBC, citant des responsables américains, a rapporté que les frappes américaines en Syrie devraient durer des semaines, voire des mois. Ces responsables ont affirmé que ces attaques visent à lutter contre l'organisation terroriste État islamique (Daech).

Plus tôt, Fox News avait annoncé que des chasseurs américains avaient mené des dizaines de frappes aériennes contre des positions de Daech en Syrie depuis ce matin. Parallèlement, la chaîne syrienne Al-Ekhbariya a fait état d'une série d'attaques de la coalition internationale dans les banlieues de Raqqa et de Deir ez-Zor. Ces frappes présumées interviennent alors que des rapports font état de liens entre des éléments de Daech et les militaires américains.