Des images satellites révèlent les crimes d'Israël pendant la trêve à Gaza

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, les images satellites prises par la société Planet Labs la semaine dernière montrent que des centaines de bâtiments dans le quartier d'Al-Shujaiya, à l'est de la ville de Gaza, ont été détruits. Le régime sioniste a utilisé des équipements de génie civil pour démolir complètement ces bâtiments.

Selon ce rapport, les opérations de démolition couvrent de vastes zones à l'est de la "ligne jaune". Une comparaison entre les anciennes et les nouvelles images après la trêve dans la bande de Gaza montre que certains bâtiments qui n'avaient été que partiellement endommagés pendant la guerre sont désormais rasés.

Il est également rapporté que l'armée du régime israélien a établi 13 nouveaux postes militaires le long de la ligne jaune, en particulier dans le nord de la bande de Gaza et à l'est de Khan Younis, depuis la mise en œuvre du cessez-le-feu. Ainsi, les sionistes disposent de 48 postes militaires et ont progressé à l'intérieur de la bande de Gaza.