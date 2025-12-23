Netanyahou cherche à former une « coalition » contre la Turquie

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre du régime sioniste, a tenu hier une réunion avec le Premier ministre grec et le président chypriote à Jérusalem occupée.

Le communiqué publié à l'issue de cette réunion souligne l'accord sur le renforcement de la coopération sécuritaire et technique.

Netanyahou a affirmé lors de cette réunion qu'en coopération avec les parties susmentionnées et en utilisant la force, ils parviendraient à la paix et à la stabilité.

Il a ajouté : « Je dis à ceux qui ont l'illusion de restaurer leurs empires que cela n'arrivera jamais. » Les médias hébreux ont rapporté que Netanyahou faisait référence à la Turquie.

Sans mentionner les politiques bellicistes de Tel-Aviv dans la région, Netanyahou a affirmé que le régime israélien ne cherche de conflit avec aucune partie, mais souhaite au contraire instaurer la paix et la stabilité. Il a affirmé son soutien aux voies navigables et sa coopération avec la Grèce et Chypre sur d'autres questions communes, espérant que cette « coalition » ne soit pas mise à l'épreuve.

Les médias hébreux ont rapporté que cette réunion équivaut à l'envoi d'un message aux acteurs régionaux, en particulier à la Turquie.

Le journal Yediot Aharonot a également rapporté que Tel-Aviv, la Grèce et Chypre prévoient de former une force de réaction rapide en tant que force militaire conjointe en Méditerranée orientale, avec la participation de forces terrestres, aériennes et maritimes. Quelque 2 500 soldats participeront à ce programme et seront déployés sur les îles grecques, à Chypre et dans les territoires occupés. Cette mesure vise à contrer la Turquie.