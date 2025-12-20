Message de menace de Handala contre les responsables sionistes : de nouvelles cibles identifiées

Selon l'agence de presse ABNA citant Russia Al-Youm, le site israélien Walla a rapporté que le célèbre groupe de hackers Handala a publié un message intitulé « Le jour du jugement attend les tueurs d'enfants ».

Dans ce message adressé aux habitants des territoires occupés, il est écrit : « Il faut comprendre que le seul moyen de réaliser une paix durable et juste est d'organiser des élections libres avec la participation de tous les habitants de la Terre Sainte, des musulmans aux juifs et aux chrétiens, sans la présence de groupes extrémistes et de tueurs d'enfants. À l'approche de Hanoucca, nous voulons savoir quelles informations sur quels responsables sionistes vous intéresserait d'obtenir. »

Handala a également cité les noms d'Itamar Ben-Gvir (ministre de la Sécurité nationale), Benny Gantz (ancien ministre), Tally Gotliv (députée à la Knesset) et Yoav Gallant (ancien ministre de la Défense). Ce message a été diffusé quelques heures seulement après que Naftali Bennett a rompu son silence sur le piratage de son téléphone.