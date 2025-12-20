Entretien téléphonique entre le ministre britannique des Affaires étrangères et Araghchi

Selon l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères, et Yvette Cooper, ministre britannique des Affaires étrangères, ont eu une conversation téléphonique vendredi.

Lors de cet appel, ils ont échangé leurs points de vue sur plusieurs questions bilatérales, notamment les affaires consulaires, et ont souligné la nécessité de poursuivre les consultations à différents niveaux pour renforcer la compréhension mutuelle et suivre les sujets d'intérêt commun.

Notre ministre des Affaires étrangères, tout en critiquant l'approche irresponsable des trois pays européens concernant le dossier nucléaire iranien, a souligné que l'Iran n'a jamais refusé de négociations fondées sur le respect des droits légaux et des intérêts légitimes de la nation iranienne, mais qu'il rejette toute négociation visant à imposer une volonté unilatérale.

La ministre britannique des Affaires étrangères a réaffirmé la position de son pays sur la nécessité de recourir à la diplomatie concernant la question nucléaire iranienne.