Message de bonne volonté du président pakistanais au Guide suprême de l'Iran

Selon l'agence ABNA, la présidence pakistanaise à Islamabad a déclaré dans un communiqué : « Lorsque l'avion du président est entré dans l'espace aérien iranien sur la route d'Islamabad à Bagdad, Asif Ali Zardari a envoyé un message de bonne volonté aux hauts responsables iraniens ».

Le communiqué précise que ce message était destiné à l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei et au président Masoud Pezeshkian. Zardari a également souligné l'importance du respect mutuel et du renforcement des relations régionales.