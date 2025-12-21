  1. Accueil
  2. service
  3. Asie d'Ouest et Moyen-Orient

Message de bonne volonté du président pakistanais au Guide suprême de l'Iran

21 décembre 2025 - 10:47
Code d'info: 1764288
Source: ABNA
Message de bonne volonté du président pakistanais au Guide suprême de l'Iran

Lors de son voyage vers l'Irak, le président pakistanais a adressé, en entrant dans l'espace aérien de la République islamique d'Iran, un message de dévouement au Guide suprême et au président de l'Iran, exprimant sa solidarité avec le peuple iranien.

Selon l'agence ABNA, la présidence pakistanaise à Islamabad a déclaré dans un communiqué : « Lorsque l'avion du président est entré dans l'espace aérien iranien sur la route d'Islamabad à Bagdad, Asif Ali Zardari a envoyé un message de bonne volonté aux hauts responsables iraniens ».

Le communiqué précise que ce message était destiné à l'Ayatollah Seyyed Ali Khamenei et au président Masoud Pezeshkian. Zardari a également souligné l'importance du respect mutuel et du renforcement des relations régionales.

Votre commentaire

You are replying to: .
captcha