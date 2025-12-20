Hakim : L'Irak peut surmonter le « séisme géopolitique » de la région grâce à l'unité interne

Selon l'agence ABNA, Sayyid Ammar al-Hakim, dans son discours commémorant le martyre de l'Ayatollah Sayyid Mohammad Baqir al-Hakim, a réaffirmé sa loyauté envers le projet intellectuel du « Martyr du Mihrab ». Il a décrit cette occasion comme une opportunité annuelle de revoir les priorités et de corriger la trajectoire de la construction de l'État national en Irak.

Il a déclaré que l'Irak est sur le point de former un gouvernement national basé sur les résultats électoraux et les cadres légaux. Hakim a qualifié l'économie de « véritable bataille pour la souveraineté », citant l'industrie, l'agriculture et la numérisation comme piliers de la sécurité nationale.

Concernant la situation régionale, il a affirmé : « L'Irak ne sera ni un champ de bataille pour les autres, ni une boîte aux lettres, ni une ligne de contact par procuration. » Il a conclu en avertissant que le destin de la région est soit l'unité, soit la fragmentation, et qu'en cas de division, les regrets seront inutiles.