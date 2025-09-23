Roi de Jordanie : « Le temps de la paix est venu »

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, le roi Abdallah II de Jordanie a déclaré dans un discours à la 80e Assemblée générale des Nations Unies : « Les mots ne peuvent exprimer l'ampleur de la crise à Gaza. Le silence équivaut à accepter la situation actuelle. »

Le roi de Jordanie a affirmé : « Les Palestiniens vivent dans des conditions difficiles et sont privés de leurs droits. Nous avons besoin d'une solution au conflit palestino-israélien. Ce conflit est le plus ancien au monde, et c'est une occupation illégale. »

Soulignant que les simples déclarations de condamnation des crimes du régime sioniste ne suffisent pas à elles seules, il a ajouté : « Les condamnations successives sans action concrète ne suffisent pas. Au fil des décennies, des tentatives ont été faites pour résoudre ce problème, mais elles n'ont abouti à rien. »

Abdallah II a insisté : « Les lieux saints à Jérusalem sont exposés à la destruction et à la profanation. Les appels provocateurs du cabinet israélien concernant le 'Grand Israël' sont inacceptables. Israël détruit les fondements de la paix et enterre l'idée de la formation d'un État palestinien. »

Il a ajouté : « Israël n'accorde aucune valeur à la souveraineté des autres pays et viole la souveraineté de nombreux pays de la région. Quand reconnaîtrons-nous les Palestiniens comme une nation ? La reconnaissance de la Palestine n'est pas une récompense, mais un droit incontestable. Il y a une lueur d'espoir dans cette obscurité, et de nombreux pays soutiennent un cessez-le-feu à Gaza. »

Abdallah II a souligné : « La force, par essence, n'apporte pas la sécurité, mais est le prélude à plus de violence. La sécurité ne sera pas atteinte à moins que la Palestine et Israël vivent côte à côte. Les pays arabes ont pris l'initiative de réaliser la paix à travers l'Initiative de paix arabe. Le temps de la paix est venu. Nous n'avons jamais été un obstacle à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu et avons fait preuve de flexibilité. »

Il a fait référence aux efforts déployés pour un cessez-le-feu à Gaza, a pointé du doigt les obstacles créés par Netanyahou et a déclaré : « Nous demandons au gouvernement américain d'intervenir positivement dans cette affaire et d'obliger le régime d'occupation à mettre fin au génocide. »