Luxembourg : Ce qui se passe actuellement à Gaza est une violation du droit international

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Al Jazeera, le Premier ministre luxembourgeois a critiqué dans un discours les crimes continus des occupants contre le peuple opprimé de Gaza.

Selon CNN, « Luc Frieden », le Premier ministre luxembourgeois, a déclaré à ce sujet : « Ce qui se passe actuellement à Gaza est une violation du droit international humanitaire. La seule voie à suivre est de s'assurer que la solution à deux États ait maintenant une chance de se réaliser. »

« Luc Frieden » a ajouté : « Notre reconnaissance de l'État de Palestine n'est pas une hostilité envers Israël, mais une opposition à Netanyahu. »

Les quatre pays que sont le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et le Portugal ont annoncé hier qu'ils avaient officiellement reconnu l'État de Palestine.

Dans la déclaration publiée à ce sujet par le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères australiens, il est écrit : « L'Australie reconnaît les aspirations légitimes et de longue date du peuple palestinien à un État indépendant. L'acte de reconnaissance d'aujourd'hui démontre l'engagement de longue date de l'Australie envers la solution (dite) à deux États, qui est toujours la seule voie vers une paix et une sécurité durables. »

Le bureau du Premier ministre du Canada (PMO) a déclaré à cet égard : « Pendant plusieurs décennies, l'engagement du Canada envers [la solution à deux États] reposait sur l'attente que ce résultat serait finalement atteint dans le cadre d'un accord négocié. »

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a également déclaré à ce sujet : « Aujourd'hui, nous avons reconnu l'État de Palestine pour maintenir l'espoir de paix en vie. »