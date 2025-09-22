Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Al Jazeera, le Premier ministre canadien, Mark Carney, a déclaré aujourd'hui, lundi : « La situation en Palestine est horrible et chaotique. Si la paix en Palestine est réalisée, nous pourrions faire partie d'une force internationale multilatérale dans cette région. »

Le Premier ministre canadien a ajouté : « Nous soutenons les efforts pour parvenir à un cessez-le-feu et à la paix en Ukraine. Tout accord avec la Russie doit inclure des garanties de sécurité pour l'Ukraine. »

Mark Carney a poursuivi, en réitérant les positions hostiles d'Ottawa envers Moscou, et a affirmé : « Les sanctions contre la Russie, en particulier dans le secteur financier, pourraient être efficaces ! »

Cela se produit alors que de nombreux responsables de divers pays ont à plusieurs reprises souligné que les sanctions et les restrictions contre la Russie étaient inutiles et que les conflits en Ukraine devaient être résolus par le dialogue.

Concernant la Palestine, les quatre pays que sont le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada et le Portugal ont annoncé hier qu'ils avaient officiellement reconnu l'État de Palestine.

Le bureau du Premier ministre du Canada (PMO) a déclaré à ce sujet : « Pendant plusieurs décennies, l'engagement du Canada envers [la solution à deux États] reposait sur l'attente que ce résultat serait finalement atteint dans le cadre d'un accord négocié. »