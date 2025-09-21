Les États-Unis imposent le niveau de sanctions le plus sévère contre le mouvement irakien Al-Nujaba.

Selon l'agence de presse Abna, citant le site d'information du mouvement Al-Nujaba en Iran, le département d'État américain a officiellement annoncé qu'il a fait passer la nature de sa politique de sanctions contre le mouvement de résistance islamique irakien Al-Nujaba du statut de (SDGT), qui implique des poursuites financières et économiques, à celui de (FTO), qui a des conséquences sécuritaires et criminelles.

Selon cette révision, le gouvernement américain définit officiellement Al-Nujaba comme une entité étrangère qui est considérée comme une menace significative pour la sécurité et les intérêts nationaux des États-Unis et de leurs alliés.

Un autre aspect de ce nouveau régime de sanctions est la criminalisation et la poursuite pénale des individus ou des organisations qui aident de quelque manière que ce soit Al-Nujaba et d'autres groupes de résistance irakiens.

La structure de sanctions susmentionnée est l'outil diplomatique le plus sévère du gouvernement américain pour faire face aux organisations qu'il considère comme une « menace sérieuse pour la sécurité mondiale ».

Selon ce rapport, Washington, par cette action, a envoyé un message à Al-Nujaba indiquant qu'il sera désormais considéré comme une organisation indépendante (et non pas comme un mandataire) menaçant la sécurité nationale des États-Unis, et que ses membres, ses partisans et ses alliés ne seront pas à l'abri des sanctions pour avoir coopéré avec la résistance.