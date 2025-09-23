Larijani : Aucun Iranien honorable ne transigera sur la sécurité nationale.

Selon l'agence de presse Abna, Ali Larijani, le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale, en réaction au discours de Donald Trump, président américain, contre notre pays aux Nations Unies, a publié un message sur le réseau social X : « Amis ! La persistance de l'Iran n’est pas sans raison. La condition de limiter la portée des missiles à moins de 500 kilomètres signifie renoncer aux capacités de défense contre Israël. Quel Iranien honorable accepterait une telle restriction ? La sécurité nationale n’est pas négociable. »