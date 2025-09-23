Pezeshkian : « La convergence » est un slogan mondial, mais la réalité est l'unilatéralisme et l'oppression.

Selon le correspondant de l'agence Abna, Masoud Pezeshkian, le président, avant son voyage à New York et son arrivée à l'Assemblée générale des Nations Unies, a déclaré : « Ce voyage que nous entreprenons est pour l'Assemblée générale des Nations Unies ; une assemblée à laquelle tous les pays participeront. C'est une très bonne occasion de pouvoir dialoguer avec les présidents et d'y exprimer nos positions et nos points de vue. »

Il a ajouté : « Le slogan qui a été choisi cette année pour toute la planète sur laquelle nous vivons est 'Convergence ; progrès pour tous', mais ce que nous voyons dans le cours des événements mondiaux et dans le comportement des puissances qui y sont présentes n'est rien d'autre que du totalitarisme. Certains pays qui ont le pouvoir en main utilisent leurs outils pour anéantir les êtres humains de manière très barbare et inhumaine. »

Pezeshkian a déclaré : « Il est difficile pour moi en tant qu'être humain, indépendamment de la religion, de la croyance et de la confession, d'imaginer cette question. L'être humain, en tant que meilleure des créations et être en qui Dieu a placé une nature pure, ne peut pas voir des enfants mourir de faim à Gaza, mourir par manque de médicaments et de soins, alors qu'en même temps, Israël bombarde différentes zones chaque jour. C'est alors que les pays en apparence civilisés, puissants et prônant la démocratie et les droits de l'homme, soutiennent et équipent ouvertement ce régime, et c'est avec ces mêmes outils que des massacres sont perpétrés. »

Il a ajouté : « Je ne sais pas comment les communautés internationales et les personnes qui y siègent vont gérer ces comportements et ce que signifient les slogans donnés au nom de la convergence. Cette convergence signifie-t-elle tuer les autres pour que ce qu'ils veulent se réalise ? Chaque être humain, quelle que soit son ethnie, sa race et ses préférences, a le droit de vivre sur cette planète et doit pouvoir profiter des bienfaits divins, sans empiéter sur les droits des autres. »

Le président a déclaré : « Nous nous efforcerons, lors de ce voyage, d'annoncer nos positions basées sur notre conviction et notre croyance qui reposent sur la paix, la sécurité, la vérité, la justice et l'humanité. Nous parlerons avec les pays avec lesquels il y aura une opportunité de dialogue, avec les chefs d'État, avec le peuple, avec les Iraniens qui y sont présents, avec les experts, et à chaque occasion qui se présentera, nous défendrons le processus de vérité auquel nous croyons. »

Il a souligné : « De notre point de vue, la vérité ne fait aucune différence, quel que soit le vêtement ou l'apparence qu'elle porte. Comme le disait l'Imam Khomeini (que sa paix soit sur lui), notre différend ne concerne pas les 'raisins' ; si nous sommes des êtres humains et que nous agissons pour la vérité, la justice, l'honnêteté et la droiture, il n'y aura pas de différend. Il se peut seulement que parfois nous ne nous comprenions pas, et nous devons nous comprendre en nous asseyant ensemble et en discutant. Mais celui qui veut forcer, intimider et se comporter de manière malveillante ne sera naturellement pas apte au dialogue. »

Pezeshkian a déclaré : « Par conséquent, l'opportunité de participer à l'Assemblée générale des Nations Unies, à laquelle tous les pays participent, est très importante pour nous. Nous parlerons de nos positions et insisterons sur le fait que la convergence doit se situer dans le cadre de la vérité, de la justice, de l'intégrité territoriale des pays et du droit à la vie pour tous les êtres humains. La convergence ne doit pas signifier que seul Israël a le droit à la sécurité, mais que la sécurité de tous les êtres humains qui vivent dans ce monde doit être préservée. »

Il a ajouté : « C'est une opportunité exceptionnelle de pouvoir exprimer nos positions. Si Dieu le veut, Il nous aidera à exprimer nos réalités et nos croyances à voix haute là-bas. »