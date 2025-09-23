Hassan-Zadeh : 95 % des lieux endommagés par la guerre de 12 jours ont été reconstruits

Selon l'agence de presse Abna, lors de la quatrième session de la « Rencontre de solidarité », qui s'est tenue en présence de familles, de responsables municipaux et militaires, Mohammad Mehdi Hassan-Zadeh, le responsable de l'organisation Basij de la municipalité de Téhéran, a souligné l'importance d'établir une communication continue et constructive entre les institutions militaires et municipales et a considéré cette interaction comme une base pour renforcer la synergie et offrir un meilleur service à la population.

Hassan-Zadeh a également présenté le livre « 50 ans de culte » et a décrit cette œuvre comme un exemple précieux pour enregistrer et transmettre des expériences culturelles, religieuses et sociales. Il a également, en référence à une phrase du martyr Nasseruddin Baghbani sur son évolution spirituelle, souligné : « L'amour véritable pour Dieu attire les jeunes sur les champs de jihad et de sacrifice. »

Dans cette même section, en rappelant les paroles du Guide suprême concernant le testament du martyr Baghbani, il a ajouté : « Le testament du martyr Baghbani est une œuvre profonde et influente qui doit être lue à plusieurs reprises. »

Le responsable de l'organisation Basij de la municipalité de Téhéran a présenté un rapport sur la progression des collaborations et a précisé : « Au cours des 9 derniers mois depuis la dernière Rencontre de solidarité, les réunions mensuelles des zones ont été organisées régulièrement et jusqu'à présent, 85 % des zones de Basij et des arrondissements de la municipalité ont interagi activement ; cette collaboration a été particulièrement évidente pendant la guerre de 12 jours. »

En remerciant Alireza Zakani, le maire de Téhéran, il a déclaré : « Les efforts inlassables du maire de Téhéran pour la reconstruction de la ville ont permis la reconstruction et la réparation de 95 % des destructions, et cette action est une réalisation durable pour la gestion municipale. »

Hassan-Zadeh a également salué les mesures du général Hassan-Zadeh, commandant du Corps des Gardiens de la Révolution islamique de Téhéran (Hazrat Mohammad Rasoul Allah (s)), pendant la guerre et son soutien au plan du martyr Hamadani, ainsi que la précieuse collaboration des arrondissements 2, 3, 4 et 10 de la municipalité et de Basij dans ce domaine.

Enfin, il a souligné : « La poursuite des réunions mensuelles des zones et l'organisation de telles rencontres renforcent le lien entre le Corps des Gardiens et la municipalité et aident à atteindre les objectifs culturels, sociaux et de sécurité communs dans la ville de Téhéran. »