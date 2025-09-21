Fin spectaculaire pour les lutteurs iraniens ; Un brillant succès avec 8 médailles d'or, d'argent et de bronze

Selon l'agence de presse Abna, les championnats du monde de lutte gréco-romaine pour adultes se sont déroulés du 27 au 30 Shahrivar dans la ville de Zagreb, en Croatie. À l'issue des compétitions, l'équipe iranienne a obtenu des médailles d'or grâce à Saeed Esmaeili (67 kg), Gholamreza Farrokhi (82 kg), Mohammad Hadi Saravi (87 kg) et Amin Mirzazadeh (130 kg). Les médailles d'argent ont été remportées par Payam Ahmadi (55 kg) et Alireza Mohmedi (87 kg). Les médailles de bronze ont été obtenues par Mohammad Mehdi Keshtkar (63 kg) et Seyyed Daniyal Sohrabi (67 kg).

Dans le classement par équipes, l'Iran a dominé avec 180 points, devançant l'équipe classée deuxième de 91 points. Après l'Iran, l'équipe d'Azerbaïdjan a terminé deuxième avec 89 points et l'équipe d'Ouzbékistan s'est classée troisième avec 72 points.

Cette victoire a été rendue historique par le fait que l'équipe nationale de lutte libre a également remporté le titre de championne lors des mêmes championnats. C'est un événement sans précédent dans l'histoire de la lutte iranienne, car les deux équipes nationales, de lutte libre et de lutte gréco-romaine, ont réussi à remporter le titre de champion du monde en même temps.