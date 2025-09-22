  1. Accueil
Rencontre du président avec le guide de la Révolution avant son voyage à New York

22 septembre 2025 - 23:53
Code d'info: 1730048
Source: ABNA
Masoud Pezeshkian a rencontré le guide de la Révolution avant sa participation à l'Assemblée générale des Nations unies.

Selon l'agence de presse ABNA, le président Masoud Pezeshkian, à la veille de sa participation à la réunion annuelle de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, a rencontré cet après-midi le guide de la Révolution islamique, Son Éminence l'ayatollah Khamenei, et a présenté un rapport sur les préparatifs effectués pour ce voyage.

Le guide de la Révolution, tout en priant pour le bien et en souhaitant du succès au président, a formulé des remarques et des recommandations.

