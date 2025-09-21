Comment les menaces de Katz contre le chef d'Ansar Allah du Yémen sont-elles devenues un sujet de raillerie ?

Selon l'agence de presse Abna, citant Al Jazeera, le Dr. Hizam al-Asad, l'un des hauts dirigeants du mouvement Ansar Allah du Yémen, s'est moqué des menaces d'« Israël Katz », ministre de la guerre du régime sioniste, d'assassiner Abdul-Malik al-Houthi, le chef d'Ansar Allah, et d'occuper Sanaa.

Lors d'un entretien avec Al Jazeera, Hizam al-Asad a déclaré que le régime sioniste est aujourd'hui dans un état d'impuissance et de défaite. Il a ajouté : « Le Yémen poursuit ses attaques en profondeur sur le territoire palestinien occupé, empêche la navigation des navires ennemis sionistes dans la mer Rouge et continue de soutenir la résistance dans la bande de Gaza. »

Ce membre d'Ansar Allah, en réponse aux menaces du régime sioniste d'assassiner Sayyid Abdul-Malik al-Houthi et à l'affirmation que le drapeau de ce régime sera bientôt hissé à Sanaa, a déclaré que les sionistes ne peuvent pas atteindre le Yémen, mais que Jaffa, Haïfa, Akko, Eilat, Be'er Sheva et d'autres territoires palestiniens occupés sont plus proches des forces armées yéménites, et que le drapeau de la Palestine et les drapeaux de la Oumma arabe et islamique y seront hissés.

Le ministre de la guerre du régime d'occupation a menacé vendredi, dans une menace effrontée contre le chef du mouvement Ansar Allah, de l'assassiner et a affirmé : « Nous remplacerons le slogan "Mort à Israël" et "Malédiction aux Juifs" écrit sur le drapeau des Houthis par le drapeau d'Israël. »

Hizam al-Asad a déclaré à propos de la réponse d'Ansar Allah à ces menaces : « Notre réponse aux menaces des fonctionnaires criminels du régime sioniste sera une réponse pratique qui se fera par des opérations continues en soutien à Gaza et en réponse aux agressions des sionistes contre le Yémen. »

Il a souligné : « Ce qui est à venir sera pire et plus sombre pour les occupants, et nos surprises sont grandes, puissantes et dévastatrices. »

Mohammed al-Maqaleh, un ancien membre du Comité révolutionnaire d'Ansar Allah, a déclaré pour sa part que les menaces du ministre de la guerre du régime d'occupation d'occuper Sanaa sont une provocation claire contre les Yéménites et que ces menaces recevront une réponse sur le terrain, même si elles sont irréalistes et impossibles et que leur but est uniquement d'intimider.

Il a déclaré : « La menace d'assassiner le chef du mouvement Ansar Allah ne nous effraiera jamais, et en fin de compte, la vie et la mort sont entre les mains de Dieu et non des sionistes. Mais ces menaces ne font que nous rendre plus prudents et plus vigilants. »

Cet ancien responsable d'Ansar Allah a souligné : « L'ennemi doit savoir que lorsque Abdul-Malik al-Houthi a commencé la confrontation avec le régime sioniste, il savait très bien que le prix serait élevé, et il s'est donc préparé psychologiquement et matériellement, et avec une conscience pleine, un courage, une détermination et une grande responsabilité, il a décidé de se tenir debout face à l'ennemi, quel que soit le sacrifice. »

Le général de brigade Abed Mohammad al-Thawr, chef adjoint du département d'orientation morale au ministère de la Défense du Yémen, a déclaré pour sa part que les menaces du régime sioniste et de ses dirigeants n'ont aucun effet sur eux. Les mesures de sécurité existantes à Sanaa sont très vastes, et le régime sioniste n'a pas pu atteindre un seul des commandants militaires yéménites, encore moins Sayyid Abdul-Malik al-Houthi.

Il a ajouté : « Les services de sécurité et de renseignement travaillent à pleine capacité, et les cellules d'espionnage qui fournissaient de nombreuses informations à l'ennemi ont été arrêtées. Aujourd'hui, les sionistes et les Américains ont perdu leurs yeux au Yémen, et il n'y a plus d'œil pour leur fournir des informations de renseignement. »

Ce responsable militaire yéménite a souligné : « Ces menaces de l'ennemi sioniste surviennent après que les forces armées yéménites ont mené de lourdes attaques de missiles et de drones contre ce régime, comme l'attaque récente de drone sur un hôtel à l'intérieur d'Eilat. La distance géographique entre la Palestine occupée et le Yémen dépasse les 2000 kilomètres, ce qui rend la tâche très difficile pour les sionistes. »

Il a poursuivi : « Les mesures de sécurité pour protéger Sayyid Abdul-Malik al-Houthi sont très précises et strictes, et personne ne peut l'atteindre. Les forces armées yéménites, avec toute leur puissance, leur efficacité et leur sérieux, s'efforcent d'atteindre des cibles sensibles en profondeur sur le territoire palestinien occupé. De plus, nous avons de nouvelles armes qui ont créé une brèche significative dans les rangs de l'ennemi et l'ont mis en danger ; d'autant plus que tout le monde a vu que les systèmes de défense sionistes n'ont pas pu intercepter les drones et les missiles yéménites. »

Le responsable militaire yéménite susmentionné a déclaré : « Nous avons de nouveaux types de drones d'attaque et kamikazes et de nouveaux missiles pour faire face à l'ennemi sioniste que nous n'avons pas encore révélés, et ils sont différents du missile hypersonique Palestine 2 ainsi que du missile avancé qui transporte plusieurs ogives. »

Il a conclu en disant : « Ces nouvelles armes mettront l'ennemi dans un état de complète impuissance ; d'autant plus que les forces armées yéménites ont réussi à imposer un blocus maritime et aérien complet au régime sioniste. »