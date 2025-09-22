Russie : Nous avons abattu 114 drones ukrainiens

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Anadolu, le ministère russe de la Défense a déclaré : « L'armée ukrainienne a mené une attaque de drones sur le territoire russe ; 114 drones ukrainiens ont été abattus pendant la nuit par les systèmes de défense aérienne russes dans différentes régions. »

Viatcheslav Gladkov, le gouverneur de la région russe de Belgorod, a annoncé sur Telegram que deux personnes avaient été blessées dans la ville de Belgorod à la suite de l'attaque de drones.

Roman Siniagovski, le gouverneur de la région de Krasnodar, a également déclaré que certains bâtiments de la région avaient été endommagés à la suite de l'attaque de drones.

Sergueï Aksionov, le chef de la Crimée, avait annoncé hier que trois personnes avaient été tuées et 16 autres blessées lors d'une attaque de drones de l'armée ukrainienne sur la Crimée.