Royaume-Uni : La création d'un État indépendant est un droit inhérent du peuple palestinien

Selon l'agence de presse ABNA, citant Al Jazeera, le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni a souligné : « La création d'un État palestinien est un droit inhérent du peuple palestinien. »

« Yvette Cooper » a ajouté dans une interview exclusive avec Al Jazeera : « La solution à deux États est le seul moyen de parvenir à la paix dans la région. Nous croyons en la nécessité de promouvoir la solution à deux États, et c'est pourquoi nous avons reconnu l'État de Palestine. »

Elle a poursuivi : « Ce qui se passe à Gaza est horrible, et nous avons besoin d'un cessez-le-feu immédiat et de l'acheminement de l'aide vers cette bande. Nous continuons de collaborer avec d'autres pays pour augmenter la pression en vue d'un cessez-le-feu à Gaza. »

La nouvelle ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni a précisé : « Nous avons imposé des restrictions sur les exportations d'armes vers Israël en raison de préoccupations concernant des violations du droit international. Nous avons sanctionné des individus au sein du gouvernement israélien pour incitation à la violence et nous ferons de même avec le Hamas. »

Les déclarations du ministre des Affaires étrangères britannique interviennent alors que « Tobias Ellwood », ministre d'État britannique pour le Moyen-Orient, a également déclaré : « La solution à deux États est essentielle pour parvenir à la paix et à la sécurité pour les Israéliens et les Palestiniens, et il est maintenant temps de reconnaître l'État de Palestine. »