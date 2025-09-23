La flottille Al-Soumoud est arrivée près de la Grèce

Selon l'agence de presse Abna, citant le Centre d'information palestinien, la flottille internationale « Al-Soumoud », qui se dirige pour briser le blocus de la bande de Gaza, s'est approchée mardi de la zone frontalière entre les eaux internationales et les eaux territoriales grecques, près de l'île de Crète.

Selon un rapport de la chaîne Al Jazeera, il est prévu que des bateaux et navires grecs rejoignent également cette flottille près de l'île de Crète pour se diriger collectivement vers les eaux territoriales palestiniennes. Il est prévu que la flottille atteigne Gaza dans les six prochains jours.

La chaîne a également rapporté que pour la troisième nuit consécutive, des drones non identifiés ont été observés au-dessus des navires ; une action que la direction de la flottille a considérée comme une tentative de criminaliser et de saper la mission humanitaire de cette flottille.

La direction de la flottille « Al-Soumoud » a condamné les menaces du régime sioniste contre la flottille et a souligné que la mission de cette flottille est une action pacifique et humanitaire qui, conformément au droit international, a le droit de transporter de l'aide maritime vers la bande de Gaza.

Il avait été annoncé plus tôt que deux drones israéliens avaient ciblé deux navires dans le port de Sidi Bou Said en Tunisie lors d'attaques distinctes ; tandis que le régime d'occupation reste silencieux à ce sujet.

La flottille, qui a commencé son voyage il y a environ 23 jours, est composée de dizaines de navires et de bateaux provenant d'environ 50 pays du monde et est considérée comme la plus grande mission maritime pour briser le blocus de Gaza.

C'est la première fois qu'un si grand nombre de navires se dirigent collectivement vers Gaza ; une région qui est actuellement confrontée à une grave crise de famine qui a coûté la vie à 440 Palestiniens jusqu'à présent.