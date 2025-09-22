Araghchi : En cas d'activation du snapback, l'accord avec l'AIEA perdra sa crédibilité

Selon l'agence de presse ABNA, le ministre des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, à son arrivée à New York pour participer à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, a déclaré : « Nous participons chaque année à l'Assemblée générale des Nations unies et nous avons utilisé cette tribune internationale pour exprimer nos positions et défendre les droits du peuple iranien. Cette année, la session de l'Assemblée générale a deux particularités : premièrement, c'est le 80e anniversaire de la création de l'ONU, et surtout, nous sommes présents à l'Assemblée générale après l'attaque et l'agression du régime sioniste et des États-Unis contre notre pays. L'importance de cette année est donc que nous exprimions les positions justes du peuple iranien, qui se sont manifestées au cours des douze jours de défense depuis une position d'autorité et de résistance. En même temps, nous devons insister sur le caractère pacifique du programme nucléaire iranien et sur le fait que la République islamique d'Iran est fondamentalement un pays pacifique, mais comme cela a été prouvé pendant la guerre de douze jours, elle se défend également avec force en temps de guerre. »

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré : « Aujourd'hui, j'aurai de nombreuses rencontres bilatérales et sessions, dont l'une sera la participation à la session de Davos. J'aurai également une rencontre avec M. Grossi pour discuter de la dernière situation du programme nucléaire iranien, de l'accord de coopération entre l'Iran et l'AIEA et du processus de snapback en cours au Conseil de sécurité. »

Il a ajouté : « Lors de la conférence de presse après l'accord avec l'AIEA, j'ai souligné que si le snapback était finalement activé, l'accord avec l'Agence perdrait également sa validité. L'accord de coopération avec l'AIEA a été conclu dans les conditions qui ont suivi l'agression, et si le snapback est activé, nous serons confrontés à de nouvelles conditions. Si les mesures destructrices des trois pays européens au Conseil de sécurité sont finalement mises en œuvre, l'Iran réagira et nous arriverons à nouveau à de nouvelles conditions avec l'Agence. Aujourd'hui, nous allons discuter des détails de ces questions. »

Araghchi a ajouté : « Je rencontrerai la plupart des ministres des Affaires étrangères européens, et c'est un moment où les parties adverses doivent décider si elles choisissent la voie de la coopération ou de la confrontation. »

Il a souligné : « Ils ont testé la République islamique d'Iran à différentes périodes et ils savent que nous ne répondons pas au langage de la pression et de la menace, mais seulement au langage du respect et de la dignité, et s'il y a une solution, c'est exclusivement une solution diplomatique. J'espère que lors des consultations de ces quelques jours, nous pourrons atteindre ce point. Sinon, la République islamique d'Iran prendra les mesures qui s'imposent. »

Le ministre des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Araghchi, en se référant aux réunions proposées avec les parties européennes, a déclaré : « Je pense que c'est une occasion appropriée pour mener les dernières consultations sur l'évolution liée au snapback. Comme nous l'avons dit à maintes reprises, le choix de la République islamique d'Iran a toujours été un choix diplomatique et basé sur une solution pacifique. »

Araghchi a qualifié la situation actuelle de résultat du retrait des États-Unis du JCPOA et a ajouté : « L'Iran a prouvé qu'il recherche la diplomatie et nous sommes toujours prêts à parvenir à une solution diplomatique, à condition que les intérêts de la nation iranienne soient garantis, que nos préoccupations de sécurité soient prises en compte et, en tenant compte de ces points, que nous parvenions à un accord diplomatique. »

Il a conclu : « Je suis ici pour utiliser l'occasion qui reste pour des consultations diplomatiques afin qu'une solution puisse peut-être être choisie ; sinon, le chemin de la nation iranienne est clair et nous continuerons notre voie. Cependant, nous pensons que l'intérêt de la région, du système de non-prolifération et du droit international exige qu'une solution diplomatique soit trouvée, et nous y sommes pleinement préparés. »