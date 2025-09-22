Une conférence sur la reconnaissance de l’État palestinien s’ouvre à l’ONU

La conférence, connue sous le nom de « solution à deux États et reconnaissance d'un État palestinien indépendant », a débuté au siège des Nations unies à New York.

Selon l'agence de presse Mehr, citant la chaîne qatarie Al Jazeera, la conférence sur la « solution à deux États », organisée par la France et l'Arabie saoudite et en présence de dizaines de dirigeants mondiaux, a débuté à New York dans le but de reconnaître un État palestinien indépendant.

La France et l'Arabie saoudite accueilleront une conférence avec des dizaines de dirigeants mondiaux lundi (heure locale américaine). L'objectif de cette réunion est d'obtenir un soutien pour la solution à deux États et il est prévu que plusieurs pays reconnaissent officiellement l'État de Palestine ; une mesure qui pourrait entraîner de vives réactions de la part d'Israël et des États-Unis.

La conférence a débuté par un discours du président français, Emmanuel Macron.

« Nous ne pouvons plus attendre la reconnaissance de l'État de Palestine »

Macron a déclaré : « Nous sommes réunis aujourd'hui parce qu'il est temps que les 48 otages détenus par le Hamas soient libérés et que la guerre dans la bande de Gaza s'arrête. Nous ne pouvons plus attendre la reconnaissance de l'État de Palestine. »

Il a ajouté : « La promesse de créer un État arabe en Palestine n'a pas encore été tenue. Nous acceptons la responsabilité collective de notre échec à instaurer une paix juste et globale au Moyen-Orient. »