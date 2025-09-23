Espagne : « Si Tel Aviv agit contre ‘Al-Soumoud’, nous interviendrons »

Selon l'agence de presse Abna, citant Russia Today, le ministre espagnol des Affaires étrangères a souligné que si le régime sioniste agissait contre la flottille internationale Al-Soumoud, son pays y réagirait.

Il a déclaré que toute action contre la liberté d'expression et les lois internationales à l'encontre de la flottille Al-Soumoud se heurterait à une réaction de l'Espagne.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères a noté qu'une partie des navires d'Al-Soumoud avait quitté le port de Barcelone et a ajouté que les activités de cette flottille étaient pacifiques et humanitaires. Son pays apporte un soutien politique à tous les passagers des navires qui ont quitté l'Espagne.

Il a demandé à l'ambassadeur d'Espagne en Tunisie d'enquêter sur la récente attaque de drone contre les navires de la flottille Al-Soumoud dans les eaux de ce pays.

Les organisateurs de la flottille Al-Soumoud ont également publié un communiqué, annonçant une escalade des actions dangereuses du régime sioniste contre cette flottille.