Selon l'agence de presse internationale d'AhlulBayt (a.s.) - ABNA - le bureau du procureur en chef de la ville d'Istanbul a ordonné l'arrestation de ces responsables dans le cadre d'une affaire pour des allégations d'extorsion, de corruption, de fraude et de collusion dans les appels d'offres de la municipalité du district de Bayrampaşa à Istanbul.

"Hasan Mutlu", le maire de Bayrampaşa, dans un communiqué publié sur le réseau social X (Twitter), a rejeté les accusations portées contre lui par le parquet d'Istanbul et a écrit : "Ce qui se passe relève d'opérations politiques et de calomnies sans fondement. Chers habitants de Bayrampaşa, soyez assurés qu'avec vous, nous surmonterons ces calomnies et ces actions issues du manque de sincérité."

Au cours de l'année écoulée, les autorités du gouvernement turc ont arrêté des centaines de responsables municipaux et de politiciens de l'opposition à Recep Tayyip Erdoğan, le président turc. Hasan Mutlu, le maire de Bayrampaşa, est le dix-septième maire du parti d'opposition "Parti républicain du peuple" à être arrêté au cours de la dernière année. Ces arrestations incluent également Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul lui-même. Des centaines d'autres responsables municipaux turcs ont également été arrêtés ces derniers mois pour des accusations de corruption.

L'agence de presse "Anadolu" a rapporté qu'İmamoğlu était considéré comme le rival principal et le plus proche de Recep Tayyip Erdoğan lors de l'élection présidentielle de l'année prochaine. Son arrestation a provoqué une vague de protestations généralisées.

Le Parti républicain du peuple turc considère que ces arrestations et accusations font "partie d'une campagne agressive" du gouvernement d'Ankara visant à affaiblir l'opposition et à ouvrir la voie à un autre mandat de cinq ans pour Erdoğan à la présidence de la Turquie. Cependant, le gouvernement d'Erdoğan rejette ces affirmations et a précisé que les tribunaux turcs sont indépendants.

Un tribunal important en Turquie doit rendre son jugement ce lundi sur la dissolution du congrès de 2023 du Parti républicain du peuple ; une décision qui pourrait entraîner un changement de direction du parti et causer des troubles en son sein. Le Parti républicain du peuple turc a remporté des victoires significatives lors des élections locales du pays l'année dernière.