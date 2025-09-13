Plus de 110 terroristes d'Al-Shabaab tués et blessés en Somalie

Selon l'agence de presse ABNA citant l'agence de presse nationale somalienne, l'armée somalienne continue de ramasser les corps des terroristes d'Al-Shabaab après de violents affrontements autour de la ville de Saldheer dans la région de Galgaduud.

Selon l'agence de presse, les terroristes ont tenté de lancer une attaque surprise contre la ville, mais ont été confrontés à une forte réaction des forces gouvernementales.

Ahmed Moallim Fiqi, le ministre de la Défense somalien, a confirmé aux médias du pays que dans cette bataille, plus de 60 terroristes d'Al-Shabaab ont été tués et plus de 50 autres ont été blessés.

L'armée a également capturé plusieurs prisonniers ainsi que leurs armes et leur équipement militaire.