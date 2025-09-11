Des dizaines de civils tués dans une attaque sanglante dans l'est de la République démocratique du Congo

Selon l'agence de presse internationale Ahlul Bayt (a.s.) - Abna - au moins 60 civils ont été tués dans une attaque mortelle menée par des hommes armés affiliés au groupe « Forces démocratiques alliées » (ADF), allié à l'EI, contre le village de « Natwiyo » dans la province du « Nord-Kivu » dans l'est de la République démocratique du Congo.

Selon le colonel Alain Kiwiva, administrateur dans la région de Lubero, le massacre a eu lieu juste après une cérémonie funéraire des habitants et le nombre de victimes pourrait encore augmenter.

Un survivant a expliqué à l'Associated Press qu'environ 10 assaillants armés de machettes et de hachoirs ont forcé les gens à se rassembler en un seul point, puis les ont attaqués. Il a déclaré qu'il s'était évanoui au milieu des cris des victimes et avait survécu.

Deuxième attaque

Dans un incident distinct, des militants de la société civile ont signalé la mort d'au moins 18 personnes dans une autre attaque du même groupe dans la région de Beni au Nord-Kivu.

« Claude Musafoli », un militant local des droits de l'homme, a annoncé que les corps des victimes avaient été transférés dans la ville d'Oicha et que beaucoup d'entre eux présentaient des signes de mutilation dus à des coups d'objets tranchants. Il a appelé les gens à venir identifier leurs proches.

Augmentation des violences malgré les opérations conjointes

Le groupe des « Forces démocratiques alliées » opère aux frontières du Congo et de l'Ouganda et a prêté allégeance à l'EI en 2019. Malgré les opérations conjointes des armées des deux pays, ce groupe continue de massacrer des civils.

En juillet dernier, le groupe a mené deux attaques massives dans la province de l'Ituri : l'une contre une église dans la ville de Komanda, qui a fait 34 morts, et l'autre dans la région d'Irumu, qui a fait 66 morts.

Vide sécuritaire et exploitation par des groupes armés

L'est du Congo est en proie à de multiples conflits, notamment la bataille de l'armée gouvernementale contre le mouvement rebelle « M23 » soutenu par le Rwanda. Cette situation a entraîné le retrait des forces gouvernementales de certains villages frontaliers et la création d'un vide sécuritaire.

« Volker Turk », le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme à Genève, a averti que le groupe ADF avait exploité ce vide pour étendre la portée de ses attaques.