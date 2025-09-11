Araghchi : Les conditions des trois pays européens pour prolonger le « snapback » étaient déraisonnables

Selon un reportage du correspondant d'Abna, Seyyed Abbas Araghchi, ministre des Affaires étrangères, dans le cadre d'un programme d'entretien d'actualité spécial sur les conditions des trois pays européens dans les négociations de prolongation du « trigger », a déclaré : « Deux questions doivent être distinguées l'une de l'autre ; la première est notre dialogue avec les trois pays européens, qui a toujours été en cours. Ces trois pays prétendent encore, en apparence, qu'ils sont membres du JCPOA. Au cours des dernières années, nous avons eu des réunions régulières avec eux et cela a continué, même pendant la guerre de 12 jours, j'ai voyagé pour participer à plusieurs conférences internationales, y compris à Genève avec les ministres des Affaires étrangères des trois pays et le haut représentant de l'Union européenne. Après la fin de la guerre, les mêmes conversations se sont poursuivies avec eux. »

Il a ajouté : « L'une de nos principales divergences avec eux est la question du mécanisme dit de « snapback », qu'ils ont toujours menacé d'utiliser, et nous, la Russie et la Chine, pensons qu'ils n'ont pas un tel droit, et notre correspondance pour prouver qu'ils n'ont pas un tel droit juridique se poursuit encore, et il s'agit d'un différend juridique et politique. »

Araghchi a déclaré : « À ce stade, ils ont posé des conditions que, si elles étaient remplies, ils prolongeraient ce mécanisme, mais ces conditions n'étaient pas acceptables pour nous. Nous ne croyons pas fondamentalement qu'ils aient un tel droit et quand ils n'ont pas le droit de le faire, ils n'auront naturellement pas non plus le droit de le prolonger. De plus, leurs conditions étaient irréalistes et déraisonnables et n'étaient pas conformes à nos intérêts nationaux. Ce différend se poursuit encore et notre représentation au Conseil de sécurité à New York est très active en étroite coopération avec les représentations de la Russie, de la Chine et de certains autres pays qui sont avec nous. »

Araghchi a souligné qu'ils n'ont pas tenu compte des conditions des trois pays européens et a déclaré à propos de la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) : « Notre coopération avec l'Agence est une question distincte et n'a rien à voir avec nos négociations avec les pays européens. Parce que malgré certains développements, la coopération avec l'Agence a des avantages pour nous, et en tant que membre engagé du TNP, nous avons certaines obligations que nous devons respecter tant que nous sommes dans ce pacte. »

Il a ajouté : « Avant que les Européens ne veuillent soulever certaines de leurs conditions concernant notre programme nucléaire, nous avions déjà commencé nos négociations avec l'Agence. Notre message à l'Agence est que dans les nouvelles conditions, notre coopération avec l'Agence ne peut pas être comme auparavant. »

Le ministre des Affaires étrangères a attribué le changement des conditions de coopération avec l'Agence à deux raisons et a ajouté : « La première raison est qu'il y a eu des changements sur le terrain et certaines de nos installations ont été attaquées et envahies, et les conditions sur le terrain ont changé. Et la seconde est que nous avons une loi au Parlement et que le gouvernement est obligé de la mettre en œuvre. Par conséquent, compte tenu de cette question, nous avons commencé des négociations avec eux sur la façon dont notre coopération avec l'Agence devrait être après cela. »

Araghchi a déclaré : « Ces négociations ont progressé à différentes étapes et ont abouti à un texte à Vienne, dont il restait près de 10 à 20 % à finaliser, et cela a finalement conduit à la poursuite des négociations dans un tiers lieu entre M. Grossi et moi et à leur finalisation si possible, et cela a été fait au Caire. »

L'Agence a officiellement accepté que nous devions avoir une nouvelle forme de coopération

Il a expliqué les détails de l'accord avec l'Agence : « L'accord qui a été signé définit un nouveau cadre pour la coopération, qui a plusieurs caractéristiques importantes qui doivent être prises en compte. Premièrement, l'Agence a accepté que l'attaque contre nos installations était illégale, et cette admission a eu lieu. »

Le ministre des Affaires étrangères a poursuivi : « Deuxièmement, l'Agence a accepté que de nouvelles conditions soient apparues qui exigent un nouveau type de coopération. Autrement dit, l'Agence a également officiellement accepté que nous devions avoir une nouvelle forme de coopération. Troisièmement, l'Agence a accepté que la loi du Parlement islamique est contraignante pour la République islamique et que cette nouvelle coopération doit avoir lieu dans ce cadre. »

Araghchi a ajouté : « Le point suivant est que dans cet accord, il a été accepté que selon la loi du Parlement, tous les événements doivent passer par le Conseil suprême de sécurité nationale d'Iran. Le nom de la loi du Parlement et du Conseil suprême de sécurité nationale y est mentionné plusieurs fois et il y est fait référence pour que les choses soient faites par cette voie. »

Il a poursuivi en détaillant le point suivant : « L'Agence a accepté qu'il doit y avoir une distinction entre les installations qui ont été bombardées et celles qui n'ont pas été bombardées, et chacune d'elles a ses propres explications. L'Agence, pour inspecter les installations non bombardées, nous demandera l'accès au cas par cas, et nous, selon la loi du Parlement, enverrons cette demande au Conseil suprême de sécurité nationale, et si elle est acceptée, l'accès sera donné. »