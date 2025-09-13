Doha: sommet d’urgence après l’attaque du régime sioniste

Agence de presse AhlulBayt (ABNA) : Selon des annonces officielles, les participants débattront de mesures politiques et juridiques pour protéger les civils, défendre l’intégrité territoriale du Qatar et condamner toute violation du droit international humanitaire. La réunion s’inscrit dans un contexte de fortes préoccupations régionales et d’exigence de responsabilité.

Les options à l’étude incluent la saisine des instances internationales (ONU, OCI, Ligue arabe), l’établissement d’une enquête indépendante, ainsi que des démarches diplomatiques concertées visant à prévenir l’escalade et à garantir la sécurité collective.

Les capitales arabo‑islamiques soulignent l’importance de l’unité, de la solidarité et de la coordination opérationnelle, en insistant sur le respect de la souveraineté des nations et le rejet des mesures coercitives unilatérales. Des annonces complémentaires sont attendues à l’issue du sommet.

