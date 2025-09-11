Le Premier ministre britannique a limogé l'ambassadeur de Londres aux États-Unis

Selon l'agence de presse Abna citant The Guardian, l'ambassadeur britannique aux États-Unis a été limogé en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein (un agresseur d'enfants américain condamné).

Selon ce média, le Premier ministre britannique Keir Starmer a limogé aujourd'hui, jeudi, « Peter Mandelson », l'ambassadeur du pays aux États-Unis, en raison de ses liens avec Jeffrey Epstein.

Mandelson, qui a été nommé représentant britannique à Washington en février et a joué un rôle clé dans les relations entre les deux pays, a été démis de ses fonctions après la révélation de courriels montrant la poursuite de son amitié avec Epstein après qu'il a été accusé de corruption.

Selon Politico, cet événement se produit moins d'une semaine avant l'arrivée de Donald Trump au Royaume-Uni pour sa deuxième visite officielle.

