Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, « Sergueï Lavrov », ministre russe des Affaires étrangères, lors d'une conférence de presse conjointe avec « Jassim Al-Budaiwi », secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), dans la ville de Sotchi, a déclaré : « Le volume des échanges commerciaux avec les pays du CCG a atteint 20 milliards de dollars et nous nous efforcerons de soutenir la stabilité des prix sur le marché du pétrole et du gaz. »

Lavrov a ajouté lors de cette conférence de presse : « Nous sommes mécontents de la nouvelle création de tension par Israël et de l'attaque contre le Qatar, et nous avons souligné qu'une telle attaque ne doit pas se reproduire. Nous considérons le Qatar comme l'un des médiateurs exceptionnels entre Israël et le Hamas, et l'attaque d'Israël contre le Qatar n'a aucune logique. »

Se référant aux développements dans la région, il a précisé : « Nous insistons sur les solutions diplomatiques pour la situation en Syrie, au Soudan et au Yémen. »

Le ministre russe des Affaires étrangères a également abordé la guerre en Ukraine et a déclaré : « Les États-Unis s'efforcent d'examiner et de résoudre les causes profondes de la crise ukrainienne, tandis que l'Europe veut entraîner l'Ukraine dans l'OTAN. »