Selon l'agence de presse Abna, les États-Unis et la Troïka européenne, lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA qui s'est tenue à Vienne, en lisant une déclaration publiée par le site web du ministère britannique des Affaires étrangères, sans tenir compte de la négligence et de l'irresponsabilité de l'Agence de l'énergie atomique face à l'attaque illégale des États-Unis et du régime sioniste contre les centres nucléaires de notre pays pendant la guerre imposée de 12 jours, ont qualifié l'action de la République islamique d'Iran de suspendre la coopération avec l'Agence à partir de juin 2025 de « préoccupante et inacceptable ».

La déclaration ajoute que « depuis le 13 juin 2025, l'accès des inspecteurs de l'AIEA à toutes les installations nucléaires iraniennes, à l'exception de la centrale de Bushehr, a été restreint et l'Iran n'a jusqu'à présent fourni aucun rapport légal sur ses activités nucléaires. »

Alors que les États-Unis et le régime sioniste avaient auparavant prétendu « la destruction des stocks d'uranium hautement enrichi » en Iran lors de l'attaque agressive contre les installations nucléaires iraniennes, la déclaration prétend que « les stocks d'uranium hautement enrichi en Iran sont restés non audités depuis deux mois et demi et l'Agence n'a obtenu aucune information à ce sujet. »

Cette déclaration, sans mentionner que l'attaque militaire contre les installations nucléaires des pays est une violation du droit international, a prétendu que « les récentes attaques contre certains centres nucléaires ne peuvent pas être une justification pour la suspension et l'Iran doit immédiatement reprendre la pleine mise en œuvre de l'accord de garanties (Safeguards Agreement). »

Les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont considéré la « coopération immédiate » comme une « condition essentielle pour parvenir à un accord durable sur les préoccupations nucléaires » de l'Iran et, dans leur déclaration, ont salué l'accord récent entre l'Iran et l'Agence, tout en avertissant que « si l'Iran ne reprend pas sa pleine coopération d'ici la prochaine réunion du Conseil, ils seront prêts à prendre les décisions nécessaires. »