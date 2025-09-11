Kenani raconte les leçons de l'attaque israélienne contre le Qatar pour les pays de la région

Agence de presse Abna : Nasser Kenani, l'ancien porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans un article exclusif pour l'agence de presse Mehr, a écrit en référence à la récente attaque du régime sioniste contre le Qatar : « L'attaque criminelle et agressive du régime israélien contre le Qatar pour assassiner des dirigeants du Hamas contient de nombreuses leçons. On espère que les pays arabes et islamiques d'Asie occidentale ne fermeront pas les yeux sur ces leçons et ne mettront pas plus encore l'avenir de la région et de leurs pays en danger de menaces fatidiques. »

Israël est la source et la cause inépuisable de l'insécurité, de l'instabilité et de la guerre généralisée dans la région d'Asie occidentale.

Le droit international, les Nations unies et les mécanismes internationaux sont impuissants à créer une dissuasion contre la machine de guerre, d'agression et de terreur d'Israël en raison du soutien total des gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de la France au régime israélien.

Les États-Unis sont l'allié stratégique d'Israël et l'initiateur et le partisan du projet « Grand Israël », et s'appuyer sur les États-Unis pour repousser le mal d'Israël est un exemple de « se suicider de peur de la mort ».

Le « Grand Israël » fait partie des objectifs du projet de « Grand ou Nouveau Moyen-Orient ». Le Grand Israël émerge par la guerre, l'agression et l'occupation, et non par la paix, par conséquent, la paix avec Israël est en fait un engagement unilatéral envers un régime voyou, expansionniste et raciste.

La sécurité ne s'achète pas et l'alliance avec les États-Unis ne crée pas la sécurité. Les armes, les équipements de défense et les bases militaires des États-Unis dans les pays de la région servent les intérêts stratégiques des États-Unis et d'Israël.

Les mouvements et courants de résistance en Palestine, au Liban, au Yémen et en Irak sont un soutien pour les pays de la région d'Asie occidentale contre la férocité d'Israël et la trahison des États-Unis.

La Palestine est la ligne de front de la défense de la sécurité de la région contre le projet du Grand Israël. Pour punir Israël et créer une dissuasion stratégique, le soutien à la résistance en Palestine et la levée du siège de la bande de Gaza ont une urgence et une importance stratégique.

Expulser les États-Unis de la région d'Asie occidentale est un service pour la sécurité durable de la région et un prélude à une coopération collective pour une sécurité commune, globale et durable.

Le régime d'Assad en Syrie, malgré ses faiblesses et ses défauts, faisait partie du front de dissuasion contre le terrorisme d'État et l'expansionnisme israélien. Le soutien à l'intégrité territoriale de la Syrie, l'établissement d'un gouvernement national et populaire dans ce pays et la défense collective de la Syrie contre l'expansion territoriale d'Israël font partie de l'équation de dissuasion contre l'agression et la rébellion d'Israël.

Israël est la menace la plus urgente et la plus dangereuse pour la sécurité et la stabilité de la région. Il est impératif que les pays de la région d'Asie occidentale forment immédiatement une coalition collective contre le régime terroriste israélien.

Rompre les relations politiques, économiques et commerciales avec Israël par les pays qui ont de telles relations avec Israël est un service pour la sécurité nationale et collective des pays arabes et islamiques.

La réunion extraordinaire des dirigeants arabo-islamiques à Doha, dont les hauts responsables qataris ont annoncé la tenue au début de la semaine prochaine, est l'occasion pour les pays d'Asie occidentale d'appliquer les leçons de l'attaque du régime israélien contre le Qatar et de revoir les erreurs stratégiques passées.