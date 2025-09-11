Hakim : Le silence face aux agressions d'Israël n'est pas permis

Selon l'agence de presse Ahlul Bayt (a.s.) - Abna - « Sayyid Ammar Hakim », lors de la cérémonie centrale de la naissance du Prophète Muhammad (s.a.w.) qui s'est tenue en présence de hauts fonctionnaires irakiens à Bagdad, a appelé à utiliser cette occasion pour s'engager à construire un Irak uni et puissant.

Le chef du Courant de la Sagesse Nationale irakien, dans son discours lors de la cérémonie, en annonçant le projet national « Plan prophétique pour l'Irak », a souligné que ce projet est basé sur les valeurs de justice, d'unité, de service et d'élévation de la dignité humaine, ce qui conduira à la transformation de l'Irak en un pays global entre l'Est et l'Ouest et en une scène de dialogues régionaux et transrégionaux au lieu de conflits et d'affrontements.

Il a souligné la nécessité de l'unité de la parole face aux dangers et aux défis qui visent tout le monde, quelle que soit leur religion ou leur ethnie, et a appelé à ce que l'occasion de la naissance du Prophète Muhammad (s.a.w.) soit transformée en une arène d'unité, de renouveau et de soulèvement pour l'Irak et sa nation.

Le chef du Courant de la Sagesse Nationale irakien, dans une autre partie de son discours, a déclaré que l'insouciance du régime sioniste dans l'attaque contre les pays arabes et islamiques et la commission de crimes quotidiens contre les peuples de Gaza, de la Cisjordanie, de la Syrie, du Liban, du Yémen, de l'Iran et du Qatar sont des questions sur lesquelles il n'est pas permis de se taire et a ajouté que l'Irak et sa nation se tiendront aux côtés des opprimés et des souffrants.

Concernant les prochaines élections en Irak, il a également déclaré que chaque partie a le droit de guider ses partisans dans la direction où elle voit les intérêts du pays, mais cela ne doit pas se faire au détriment de l'unité, de l'intégrité et de la solidarité nationale.

Hakim a qualifié l'intégrité et la cohésion nationales de ligne rouge et a souligné que personne ou aucune partie ne doit être autorisé à ignorer cette ligne rouge nationale pour quelque raison ou motif que ce soit.

Le chef du Courant de la Sagesse Nationale irakien, tout en appelant à une participation large, efficace et consciente aux élections, a appelé à renforcer la confiance entre le gouvernement et les citoyens par la lutte contre la corruption et la réalisation de véritables réformes et a souligné que nous devons prouver au monde que le peuple irakien peut avoir une compétition honorable et présenter une image positive de son pays.