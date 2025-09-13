Trump se dit prêt à imposer de dures sanctions à Moscou à une condition !

Selon l'agence de presse ABNA citant l'AFP, Donald Trump, le président américain, a annoncé sa volonté d'imposer de dures sanctions contre la Russie, affirmant qu'il le ferait si tous les membres de l'OTAN acceptaient d'arrêter complètement d'acheter du pétrole à Moscou.

Trump a écrit sur son réseau social "Truth Social" : "Je suis prêt à imposer de dures sanctions à la Russie, à condition que tous les pays de l'OTAN acceptent et entreprennent une action similaire ; et que tous les pays membres de l'OTAN cessent d'acheter du pétrole à la Russie."

Le président américain a poursuivi : "Comme vous le savez, l'engagement de l'OTAN envers la victoire est bien en deçà de 100 %, et en même temps, l'achat de pétrole à la Russie a été à un niveau terrifiant ! Cela affaiblit sérieusement votre position dans les négociations et votre pouvoir de négociation face à la Russie. En tout cas, quand vous serez prêts, je suis prêt. Il suffit de donner l'heure ? Je crois que cette action, combinée à l'imposition par l'OTAN en tant que groupe de tarifs de 50 à 100 % contre la Chine, qui seront complètement levés après la fin de la guerre russo-ukrainienne, aidera grandement à mettre fin à cette guerre meurtrière mais ridicule. La Chine a un contrôle et même une forte influence sur la Russie, et ces tarifs puissants peuvent briser cette influence. Ce n'est pas la guerre de Trump (qui si j'avais été président, n'aurait jamais éclaté) ; c'est la guerre de Biden et de Zelensky et je veux y mettre fin et sauver la vie de milliers de Russes et d'Ukrainiens !"

S'adressant aux Européens, il a ajouté : "Si vous n'êtes pas (prêts), vous perdez mon temps et le temps, l'énergie et l'argent des États-Unis. Merci de votre attention sur ce sujet."