Nouvelles sanctions américaines contre le mouvement Ansarullah du Yémen

12 septembre 2025 - 01:02
Le Département du Trésor américain a annoncé qu'il avait ajouté 32 individus, entités et 4 navires affiliés au mouvement Ansarullah du Yémen à sa liste de sanctions.

Selon l'agence de presse Abna citant Al Jazeera, le Département du Trésor américain a publié une déclaration annonçant : « Nous avons imposé de nouvelles sanctions contre des individus et des entités liés aux Houthis (le mouvement Ansarullah du Yémen). »

La déclaration ajoute : « Les sanctions contre les Houthis ciblent 32 individus, entités et 4 navires dans la plus grande action contre eux à ce jour. »

Le Département du Trésor américain a affirmé : « Les réseaux ciblés font partie des opérations de collecte de fonds et de fourniture d'armes aux Houthis. »

Les médias ont également annoncé que les États-Unis avaient sanctionné plusieurs entreprises chinoises, les accusant de « transférer du matériel et des fournitures de guerre aux Houthis ».

