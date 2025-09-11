La nation et les forces armées iraniennes seront aux côtés du Qatar

Selon l'agence de presse Ahlul Bayt (a.s.) - Abna - à la suite de l'agression terroriste du régime sioniste contre le Qatar, le général de division Sayyid Abdolrahim Mousavi, chef d'état-major général des forces armées de notre pays, s'est entretenu par téléphone avec M. Saud bin Abdulrahman Al Thani, vice-Premier ministre et ministre d'État à la Défense du Qatar.

Le général de division Mousavi, au début de cet entretien, tout en félicitant à l'occasion de la naissance bénie du Noble Prophète (s.a.w.), a qualifié l'attaque terroriste du faux régime israélien contre le Qatar d'acte criminel et a déclaré : « Cet événement est fortement condamné par les responsables et les autorités politiques de la République islamique d'Iran et a été annoncé dès le début de l'événement par les hautes autorités de la R.I.I. »

Se référant à l'entretien téléphonique du Dr Pezeshkian, président de la République islamique d'Iran, avec l'émir du Qatar, il a précisé : « L'état-major général des forces armées iraniennes a également condamné cet acte criminel dans une déclaration officielle. »

Le général de division Mousavi a ajouté : « Les forces armées de la République islamique d'Iran n'hésiteront jamais à soutenir leurs frères qataris, car les relations entre les deux pays et les deux nations ont toujours été basées sur la fraternité, et nous ne laisserons pas la nation qatarie seule face aux ennemis, en particulier le régime criminel sioniste, qui a été et est la cause principale de la tension et de l'instabilité dans la région. »

Le chef d'état-major général des forces armées a déclaré : « Le soutien sans faille de l'Occident, en particulier des États-Unis, à l'occupation, à la répression et au massacre du peuple palestinien innocent par le régime sioniste et à son agression contre d'autres pays de la région, dont nous avons été témoins de l'intensification ces dernières années, est le principal facteur de l'audace et de l'encouragement des agressions d'Israël. »

Il a ajouté : « L'agression contre le Qatar n'aurait pas eu lieu sans la coordination et le feu vert des États-Unis, et le monde entier sait bien que sans le soutien direct et indirect de l'Occident, la continuation de la vie honteuse de ce régime criminel n'est pas possible. »

Le général de division Mousavi, en réponse à la proposition de la partie qatarie de poursuivre les consultations entre les deux pays, a souligné la disponibilité des forces armées à coopérer à tous les niveaux et a déclaré : « Le gouvernement, la nation et les forces armées du Qatar doivent savoir que la République islamique d'Iran et nos forces armées se tiendront à leurs côtés jusqu'à la fin. »

M. Saud bin Abdulrahman Al Thani, vice-Premier ministre et ministre d'État à la Défense du Qatar, a également qualifié l'action du régime sioniste contre son pays d'acte terroriste et a exprimé sa gratitude pour la solidarité du gouvernement et de la nation iraniens, en particulier pour l'appel téléphonique du président de notre pays à l'émir du Qatar.

Saud bin Abdulrahman Al Thani a comparé l'attaque d'Israël à un coup de poignard lâche porté par ce régime au Qatar et a ajouté : « C'était au moment où des réunions et des sessions étaient en cours pour établir la paix avec la coordination et la demande de toutes les parties. »

Le vice-Premier ministre du Qatar a poursuivi : « Le régime sioniste n'est lié à aucune règle, principe ou fondement, et cet événement était en fait un franchissement de toutes les lignes rouges et une violation de tous les principes internationaux et de la diplomatie. »

Saud bin Abdulrahman Al Thani, tout en exprimant à nouveau sa gratitude pour les positions de la République islamique d'Iran, tant dans le passé que concernant l'événement récent, a déclaré : « Nous espérons pouvoir avoir des rencontres dans un proche avenir pour examiner ces questions et trouver conjointement des solutions pratiques contre de telles actions. »

Il a poursuivi : « La récente agression que ce régime a menée contre le Qatar était conforme à leur opposition aux mesures que le Qatar avait l'intention de prendre pour trouver des solutions pacifiques à la question de Gaza. »

Enfin, il a exprimé l'espoir que des résultats pratiques et efficaces soient obtenus lors de la Conférence islamique et que tout le monde, en particulier le régime sioniste, en soit témoin de l'impact.